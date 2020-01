Mikołaj Krawczyk OGOLIŁ SIĘ NA ŁYSO. Fanka: "No wykapany PATRYK VEGA" (FOTO)

Mikołaj Krawczyk od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku Sylwii Juszczak. Para zapałała do siebie uczuciem w trakcie kręcenia programu Celebrity Salon, jednak mało kto wierzył wtedy w to, że ich relacja przetrwa. Na przekór krytykom Mikołaj i Sylwia wkrótce wzięli ślub, a dwa lata później doczekali się dziecka. Niedawno para pochwaliła się nawet pierwszym wspólnym zdjęciem z córką.

Oprócz roli ojca, w której podobno sprawdza się doskonale, "Depilator" wciąż spełnia się także jako aktor. Swoimi nowymi projektami chwali się na Instagramie, gdzie do tej pory zgromadził niecałe 30 tysięcy obserwujących. Co jakiś czas prezentuje tam też ważniejsze momenty ze swojego życia, jednak wyraźnie stroni od kontrowersji i nadmiernego epatowania prywatnością w mediach społecznościowych.

Nieco inaczej stało się tym razem, a Mikołaj Krawczyk zszokował swoich obserwujących. Nowy rok to jak wiadomo okazja do zmian, co były partner Anety Zając wyraźnie wziął sobie do serca. Z tej okazji pochwalił się szokującą "metamorfozą", która wzbudziła ogromne emocje wśród fanów. Na potrzeby nowego zdjęcia aktor zaprezentował się tym razem z łysiną i brodą.

Dzieeeeń dobry!!! No i stało się! Nie posłuchałem Żony i Dzieci. Mówiłem, że gdy słyszę "nie można", rodzi się we mnie przekora? Włosy ścięte - odrosną, a broda zrobiona na cito. Żarty, żartami, ale jaki to ogromny paradoks szczęśliwych relacji - w zgodzie i dobrze żyje się z drugim człowiekiem dopiero wtedy, gdy w zgodzie i dobrze żyjesz sam ze sobą. Kochajcie siebie, a w miłości z człowiekiem trwać będziecie - napisał Mikołaj Krawczyk na Instagramie.

O ile opinie obserwujących na temat tej zmiany i jej prawdziwości okazały się bardzo skrajne, to fani szybko zaczęli porównywać go do innych znanych osobistości. Najczęściej typowano, że Mikołaj wygląda teraz jak... Patryk Vega.

"O ludzie! Zupełnie inaczej, No to czekaj teraz na propozycję od Patryka Vegi", "No wykapany Patryk Vega", "Przez chwilę myślałam, że to Patryk Vega..." - piszą fani.