Mikołaj Krawczyk pokazał zdjęcia ze ślubu z Sylwią Juszczak. "Jesteśmy szczęściarzami"

m7 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na wszystko jest czas i miejsce ,jego poprzednie partnerki nie wstrzeliły się w odpowiedni moment .On teraz będzie świetnym mężem i ojcem bo dojrzał do tego . Trochę to niesprawiedliwe gdyż jego ex do dzisiaj nie ułożyły sobie życia a on tak ale co poradzić takie życie .