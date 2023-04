Mikołaj Roznerski odpowiedział na pytanie, czy jest zakochany. Mówi, czym jest dla niego miłość

Ania 49 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Prawdziwa miłość jest rześka. Jak chłopak ma dla Ciebie prawdziwe uczucie to będzie Cię traktował lepiej od siebie. Przykładowo odda Ci swoją bułkę, jak jesteś głodna (chociaż sam jest głodny), albo się poświęci w inny sposób. Zawsze stanie w Twojej obronie, nigdy nie pozwoli, żeby ktoś Cię przy nim obrażał, będzie o Ciebie dbał. Jak będziesz ubrana gorzej od innych albo się oblejesz i będziesz wyglądać źle to i tak dla niego będziesz najpiękniejsza. Prawdziwa miłość to takie małe gesty, które są ogromne. Jak ktoś Cię kocha to miłość trwa i nie ulatuje. Istnieje również ,,miłość”,która nie istnieje i jest wmawianą na potrzebę zaliczenia przez kolesi wtedy zostajesz numerem w czyimś notatniczku😁