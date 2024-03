Mikołaj Roznerski opublikował wymowny wpis. Internautka grzmi: "To rodzaj PRZEMOCY". Aktor zaczął się tłumaczyć

Mikołaj Roznerski to aktualnie jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. 40-latek grywa głównie w serialach i komediach romantycznych. Widzowie kojarzą go z takich produkcji jak m.in. "M jak Miłość", "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" czy "Poskromienie złośnicy".

Mikołaj Roznerski , jak każda szanująca się znana twarz, prowadzi profil na Instagramie. To właśnie dzięki social mediom można poznać go z tej nieco bardziej prywatnej strony.

Stanowczy wpis Mikołaja Roznerskiego. Fanka go upomniała

Choć większości internautom spodobała się stanowcza złota myśl by Rozner, pojawiło się kilka mniej przychylnych reakcji. Jedna z obserwatorek stwierdziła, że stosowanie się do udostępnionych przez niego słów może być szkodliwe.

Karanie ciszą i obojętnością to rodzaj przemocy, lepiej zostać przy uśmiechu i ew. ignorowaniu (bez ataku i zabijania) wyłącznie ludzi toksycznych - napisała.

Mikołaj Roznerski tłumaczy się ze swoich słów

Nie wiem, co autor tego cytatu miał na myśli, mówiąc "atakuj ciszą", ale ja tu rozumiem "atakowanie ciszą" jako brak ataku, no bo po co atakować, lepiej przemilczeć - wyjaśnił i dodał: