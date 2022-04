Miley Cyrus CAŁUJE SIĘ na środku ulicy z młodszym o sześć lat ukochanym! (ZDJĘCIA)

Delishya 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ona będzie jak Madonna, która potem z bólem przyznała, że miłością jej życia był Sean Penn. Madonna nie zmądrzała do tej pory, a Sean Penn robi to co lubi bez aferek. I tak skończy się to tutaj. Miley będzie szukać Bóg wie czego i wymyślać kolejne głupoty żeby było o niej głośno. A Liam z dala od fleszy będzie robił coś wartościowego. To wszystko jest takie powtarzalne typowe