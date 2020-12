Miley Cyrus otwiera się na temat trwającego 8 MIESIĘCY małżeństwa z Liamem Hemsworthem: "Było zbyt wiele konfliktów"

Miałam tak dużo i wszystko zniknęło, każda piosenka, którą kiedykolwiek napisałam, była w tym domu - dodała. Każde moje zdjęcie, które dali mi rodzice, wszystkie moje scenariusze, straciłam wszystko. Więc próbując to poskładać, zamiast mówić: "Och, natura w pewnym sensie zrobiła coś, czego nie mogłem zrobić dla siebie; zmusiło mnie to do zmian", pobiegłam w kierunku ognia. Co nie jest nienormalne, wiele zwierząt robi to i umiera, jak jelenie wbiegające do lasu. Pociąga cię ten upał, a ja jestem intensywną osobą. Po prostu trzymałam się tego, co zostało z tego domu, czyli ja i on. I naprawdę go kochałam, bardzo, bardzo, bardzo i nadal go kocham, zawsze będę.