Miliarder od Julii Dybowskiej pokazał 19-letnią córkę. Przybył na jej rozdanie dyplomów: "Moja mała KSIĘŻNICZKA" (FOTO)

Nina 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

On się odchudził pooperowal wszystko i tym razem to on chciał gwiazdorzyć Nie żeby ciągle Julkę wystawiać . TO normalne że chce pochwał za tyle wysiłku Gdyby kochał Julkę to gwiazdozylby z nią