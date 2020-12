"Milionerzy". Paulina Krupińska pomyliła Konrada Wallenroda z ALFEM

Ggggggg 2 godz. temu zgłoś do moderacji 241 19 Odpowiedz

No to co? Czy wszyscy muszą wszystko wiedzieć? To co dla mnie może być oczywiste, dla kogoś innego wcale nie musi i na odwrót. Jedni są dobrzy w literaturze, inni w fizyce. To nie było pytanie ile jest 2+2. Nikt nie jest wszechwiedzący...