Trwają przygotowania do nowego programu TVN. Majdanowa jest w studio i dostaje od reżysera zadanie: wymień Małgosiu trzech filozofów, których znasz. Majdanowa myśli, myśli, myśli z wysiłkiem i w końcu po długim milczeniu wydusza z siebie: Kaligula. Nic więcej. Prowadzący podpowiada Majdankowej: Sofokles, Arystoteles, Platon, Kant, Schopenhauer. Przy ostatnim nazwisku Majdanowa ożywia się i mówi: SZOPEN to ja o nim coś kiedyś słyszałam, ale kto to jest ten HAŁER?