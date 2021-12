Miliony bawią się na przyjęciu u Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa: Lewandowscy, Woźniak-Starak, Woliński... (ZDJĘCIA)

Dla założycielki La Manii to nie był jednak problem. W rozmowie z Jastrząb Post milionerka zapewniła, że przed wejściem na imprezę każdy gość był testowany.

Długo się zastanawiałam, czy tego nie odwołać, ale robię to w najbezpieczniejszy sposób, mianowicie taki, że każdy gość, który przychodzi na taką Wigilię, będzie miał przed wejściem przeprowadzony test na COVID w specjalnym, przeznaczonym do tego pomieszczeniu. To będzie całkowicie dla wszystkich bezpieczne. Zbieram najbliższych przyjaciół, moich synów i ich przyjaciół i robię taką gwiazdkę z Mikołajem - uspokoiła.