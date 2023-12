Milla Jovovich i Małgosia Bela pokazują, czym jest bliskość… i miksowanie damskiego z męskim!

Milla Jovovich z rodziną

Milla Jovovich zaczynała swoją karierę jako modelka, ale później zdecydowała się na aktorstwo. Hollywoodzkie hity, takie jak "Joanna d'Arc", "Million Dollar Hotel", "Piąty element", ugruntowały jej pozycję na rynku. W rzeczywistości jednak zawsze marzyła o rodzinie. W 2002 r. po dwóch nieudanych małżeństwach gwiazda poznała brytyjskiego reżysera, Paula Andersona, który się jej oświadczył. Dziś mają trzy córki – Ever, Dashiel i Osian, z którymi wspólnie zapozowali do świątecznej sesji zdjęciowej.

Małgosia Bela z synem Józefem

Dialog mody damskiej i męskiej

Święta to okazja, by spędzić więcej czasu z rodziną, a przy okazji zaprezentować niebanalne stylizacje. To właśnie bliskość stała się pretekstem do stworzenia kolekcji H&M Holiday, w której zaciera się granica pomiędzy elementami mody damskiej i męskiej. W modzie nie powinno być bowiem żadnych granic – liczy się ponadczasowość i celebracja wspólnoty. Dla zachowania proporcji wprowadzono odrobinę blasku i drapowane materiały. Są to ubrania klasyczne, a tym samym idealne na spotkania z bliskimi. W wyjątkowy, świąteczny dzień można założyć np. oversizowy garnitur lub ponadczasową białą koszulę i cekinową spódnicę albo wieczorową sukienkę total black.