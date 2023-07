Milla Sofia jest 19-letnią modelką i influencerką , która może pochwalić się imponującymi zasięgami w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 44 tys. osób , a konto na TikToku śledzi pokaźne 100 tys. użytkowników. Sofia publikuje kontent poświęcony podróżowaniu i modzie. Choć z pozoru wszystko jawi się zwyczajnie, to tak naprawdę jest to profesjonalna "iluzja", ponieważ kobieta nie istnieje...

"Modelka" publikuje głównie zdjęcia w strojach kąpielowych i choć informacja o tym, że dziewczyna nie istnieje, to nie tajemnica, nadal spore grono użytkowników mediów społecznościowych nie zdaje sobie z tego sprawy .

Popularna influencerka jest wytworem sztucznej inteligencji

Jako modelka wnoszę niezrównaną i futurystyczną perspektywę do sfery stylu. Czy to na wybiegu, czy w cyfrowym krajobrazie, moją pasją jest prezentowanie najnowszych trendów i przesuwanie granic w ciągle rozwijającej się branży modowej. Dołącz do mnie w tej ekscytującej podróży, gdy zagłębimy się w urzekające połączenie najnowocześniejszej technologii i ponadczasowej elegancji. Rozpocznijmy razem eksplorację intrygującego połączenia mody, technologii i nieograniczonej kreatywności - możemy przeczytać na stronie sztucznie wykreowanej influencerki.