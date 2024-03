Książę William ma nieślubne dziecko z Rose Hanbury? Ekspertka: "Pałac nie zniży się do..."

Mariola 60 min. temu zgłoś do moderacji 120 3 Odpowiedz

Jako osoba, która całe życie słuchała, że jest owocem romansu swojej matki uważam, że takie teorie spiskowe robią krzywdę zarowno dzieciom Kate, jak i Rose. O mnie też mówili, że jestem córką przyrodniego brata mojego ojca, bo rzekomo jestem do niego podobna. Moi rodzice nie robili testów, bo mama wiedziała, że nie zdradziła taty, a tata jej wierzył. Oliwy do ognia dodało to, że gdy brat ojca zmarł to zapisał mi spadek i oczywiście wszyscy dostali piany, że to prezent tatusia dla córki. To był moment, w którym nie wytrzymałam. Zrobiłam testy DNA zarówno z tatą, jak i dziadkiem (niespokrewnionymi ze zmarłym wujkiem) i okazało się, że jestem córką swojego ojca i wszystkim było głupio.