Miłosz Kłeczek przez lata był "twarzą" TVP. Wcześniej pracował dla konkurencji i zrealizował materiał o "masażu rozpalającym zmysły"

W ostatnich tygodniach w mediach co rusz pojawiają się kolejne doniesienia na temat zmian personalnych w szeregach Telewizji Polskiej. Zdecydowanie najwięcej mówi się o zawodowej przyszłości szefowej "Wiadomości", Danuty Holeckiej, której dalsze losy w stacji mają być już ponoć przesądzone. Teraz okazuje się, że z dotychczasową posadą wkrótce ma pożegnać się inny znany dziennikarz TVP, Miłosz Kłeczek. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski prezenter zdążył już złożyć wypowiedzenie.

Miłosz Kłeczek zrobił karierę w TVP. Wcześniej pracował dla konkurencji

Miłosz Kłeczek przez lata był jedną z "twarzy" TVP Info i zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych pracowników stacji. Dziennikarz zasłynął bowiem za sprawą zamiłowania do wdawania się w pyskówki z politykami dotychczasowej opozycji, w tym m.in. z Donaldem Tuskiem. Kłeczek dołączył do szeregów TVP w 2016 roku i to właśnie dzięki mediom publicznym jego kariera nabrała tempa. Dziennikarz przez lata występował w wielu programach emitowanych na antenie TVP Info, takich jak "Kasta", "Woronicza 17" czy "Strefa starcia".