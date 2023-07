Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed... SELFIE Z BARBIE! "To operacja masowego zbierania danych"

UWAGA ! 59 min. temu zgłoś do moderacji 31 7 Odpowiedz

Rząd zamierza stworzyć nową bazę danych o Polakach. Będzie to nowe narzędzie analityczne skupiające w jednym miejscu dane z GUS, ZUS, NFZ i innych podmiotów Jedna megabaza ma łączyć informacje z prawie wszystkich urzędowych rejestrów. W jednym miejscu znajdą się dane z rejestru PESEL, Krajowej Ewidencji Podatników, ZUS, KRUS, GUS, NFZ, rejestru o świadczeniach rodzinnych i alimentach i "innych instytucji publicznych". To budowany właśnie system analiz, zakładający centralne przetwarzanie danych o obywatelach i firmach. Chodzi o bardzo szeroki zakres danych, które dziś przechowuje w różnych miejscach administracja państwowa. PIE ma mieć dostęp do baz z 18 instytucji, w których są m.in. numery PESEL, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy data uzyskania habilitacji, przyczyny ustania małżeństwa, stanu zdrowia oraz ile który przedsiębiorca pracowników zatrudniał, czy i na ile z podatkami zalegał. Nie dajcie sobie wmówić że to niezbędne do funkcjonowania państwa.