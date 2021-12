Misiek Koterski łapie Marcelę Leszczak za biust na Teneryfie. Fanka: "Czy ten pan niedawno nie tryskał MIŁOŚCIĄ DO INNEJ?"

Związek Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak od początku należał raczej do burzliwych. Wielu nie było więc zaskoczonych, gdy kilka miesięcy po kolejnym rozstaniu para po raz kolejny się zeszła. Koterski przez jakiś czas spotykał się co prawda z 23-letnią Dagmarą Bryzek , ich relacja zakończyła się jednak równie szybko, jak zaczęła. Odkąd Misiek i Marcela oficjalnie potwierdzili, że ich uczucie wybuchło na nowo, coraz chętniej obnoszą się nim przed światem - niedawno para wymieniała na przykład czułości na ruchomych schodach.

Po uczczeniu związku na rodzimych ściankach Misiek Koterski i Marcela Leszczak wyruszyli w podróż do Turcji, gdzie aktor poddał się przeszczepowi włosów. Niedługo po powrocie na polską ziemię para ponownie wybrała się za granicę, tym razem na Teneryfę. Aktualnie zakochani wraz z synem wypoczywają więc w malowniczej scenerii pięciogwiazdkowego hotelu, starannie relacjonując wakacje na Instagramie.

W środę na profilu Marceli pojawiła się kolejna fotografia z wczasów. Niedoszła "top model" i jej ukochany zapozowali na tle okolicznych krajobrazów podczas tzw. golden hour, uważanej za idealną porę do robienia zdjęć. Choć na Teneryfie temperatury z pewnością są łaskawsze niż w Polsce, wygląda na to, że Miśkowi nieco doskwierał chłód. Aktor postanowił bowiem ogrzać dłoń, wsuwając ją pod bluzę Marceli i kładąc na jej klatce piersiowej.

W komentarzach pod postem Marceli nie brakowało ciepłych słów ze strony internautów. Wielu użytkowników cieszyło się, że celebrytka i jej partner znowu są razem, fani chwalili też nową fryzurę Miśka, porównując go do "amerykańskich raperów lub koszykarzy", i postaci z GTA czy nazywając "polskim Seanem Paulem". Niestety pod zdjęciem pary pojawiło się też kilka uszczypliwości. Niektórzy postanowili bowiem "subtelnie" przypomnieć Koterskiemu, że ten jeszcze niedawno chwalił się w sieci uczuciem do Dagmary Bryzek.