Miss Nastolatek 2020 została Katarzyna Synowiec! (ZDJĘCIA)

Czy ktoś byłby uprzejmy wyjaśnić mi idee wyboru najpiękniejszej nastolatki? Bez ironii i sarkazmu. Co to wnosi w życie wybranej? Co to wnosi w życie wybierającego? Jaki jest klucz organizacji tego plebiscytu, po co to się odbywa? Bo ja nie widze w tym nic dobrego, niestety.