Miss Supranational 2023. Internauci złorzeczą na narodowy strój Aleksandry Klepaczki: "POLSKA CEPELIA nigdy jeszcze świata nie podbiła"

Strój narodowy Polki w ogniu krytyki. Tak wyglądała podczas Miss Supranational 2023

Minęły dwa lata, a strój Oli Klepaczki ponownie wywołał w narodzie ogromne emocje. Tym razem postawiono bardziej na ludowe akcenty, niż na terapię szokową, przez co efekt był dość "zwyczajny" jak na wystrojoną od stóp do głów konkurencję. Stylizacja Miss Polski 2022 wzburzyła część internautów, którzy pod nagraniem z prezentacji strojów dali wyraz niezadowoleniu.

"Przepraszam, jak to jest nasz polski strój narodowy, to ja jestem Marilyn Monroe...", "Strój nędzny, bez polotu i szyku", "Dziewczyna piękna, a strój jakieś pomieszane style i epoki", "Co ten strój miał w sobie polskiego, bo może nie zauważyłam?", "Gdyby nie podpisana narodowość kandydatki, to w życiu bym nie powiedziała, że to strój Polki", "Polska cepelia nigdy jeszcze nie podbiła świata" - czytamy na Facebooku.