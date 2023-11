"Mistrz drugiego planu" ze zdjęcia Anny Lewandowskiej ZABRAŁ GŁOS. Zdradził, jak wyglądało spotkanie z trenerką (WIDEO)

W miniony piątek na warszawskim Stadionie Narodowym odbył się ostatni mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Euro 2024. Biało-Czerwoni zmierzyli się wówczas z przedstawicielami Czech i ostatecznie zakończyli spotkanie remisem. W związku z tym o udział w przyszłorocznych mistrzostwach nasi piłkarze zawalczą w barażach. Mecz Polska - Czechy na żywo miała okazję śledzić Anna Lewandowska, która wówczas przebywała w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego nie zapomniała upamiętnić wizyty na stołecznym stadionie, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie na trybunach.

Choć na pierwszy rzut oka w opublikowanej przez Ann fotografii nie było nic szczególnie niezwykłego, zdjęcie miało również drugiego bohatera. Wielu w komentarzach pod postem Lewej zwróciło bowiem uwagę na pewnego jegomościa stojącego tuż za celebrytką, który postanowił wykorzystać okazję i również zapozował do zdjęcia. Chłopak został nawet okrzyknięty przez obserwatorów Ani "mistrzem drugiego planu".

Mistrz drugiego planu; Typ wygrał życie; Ma zdjęcie z Anią - pisali w komentarzach internauci.

Taaak, hahah - skomentowała sytuację Lewandowska.

"Mistrz drugiego planu" ze zdjęcia Lewandowskiej zabrał głos. Zdradził, jak wyglądało spotkanie z trenerką

Po prawie tygodniu od meczu Polska - Czechy bohater zdjęcia Anny Lewandowskiej ze Stadionu Narodowego postanowił zabrać głos. Chłopak przedstawiający się jako "Antuś" zamieścił na swoim profilu na TikToku nagranie, w którym powrócił pamięcią do przygody, którą przeżył podczas meczu Polaków. Użytkownik ze szczegółami zdradził również, jak doszło do tego, że znalazł na zdjęciu Lewandowskiej.

Story time o tym, jak zostałem mistrzem drugiego planu na zdjęciu u Ani Lewandowskiej. No więc to było tak, przyjechałem sobie z rodzinką na mecz, wychodzę na trybuny, patrzę, a tam Ania robi sobie sesję zdjęciową przed meczem. No i od razu w głowie mi się zapaliła lampka, że nie byłbym sobą, gdybym nic nie od*ebał - rozpoczął użytkownik.

Według "mistrza drugiego planu" Anna Lewandowska robiła kilka podejść do zdjęcia ze Stadionu Narodowego. W momencie, gdy trenerka po raz trzeci ustawiła się na tle trybun, obserwujący ją chłopak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać okazję.

Przyjaciele robili jej te fotki, ona podeszła sprawdzić, czy dobrze wyszły, ale chyba mrugnęła, bo jednak ustawiła się jeszcze raz do zdjęcia i stwierdziłem, że no, to jest chyba teraz mój czas. Ale jednak się troszkę cykałem. Więc ona wróciła i znowu robi te foty, myślę - podejść nie podejść, wbić, nie wbić tam na mistrzunia drugiego planu. No i wraca zobaczyć te fotki i patrzy, kurde, sory, wyszło chyba rozmazane, nie. To idzie trzeci raz na sesję i ja już mówię, dobra, zawsze mamusia mówiła, do trzech razy sztuka, to jest ten moment - opisywał użytkownik TikToka.

Internauta w pewnym momencie założył na siebie szalik reprezentacji i zapozował tuż za Lewandowską. Choć początkowo chłopak był przekonany, że na tym zakończy się jego przygoda z trenerką, było zgoła inaczej. Lewandowska nie tylko opublikowała zdjęcie, na którym znalazła się jego podobizna, lecz również zamieniła z nim kilka słów po meczu i zrobiła sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Internauta zdradził, jakie wrażenie zrobiła na nim Ania.

No i zakładam na siebie szalik reprezentacji i wjeżdżam tam za nią, robię cieszynkę Robsona, ale od razu mnie ten koleżka, co robił zdjęcia, przegonił. I myślałem, że już po ptakach, nie? No i tam mecz się zaczął, nagle dzwoni do mnie znajoma: "wejdź na Instagrama". Ja wchodzę, patrzę, a tam zdjęcie ze mną, widzę same komentarze: "mistrz drugiego planu". No, także niezłe jaja. Później po meczu się jeszcze spotkaliśmy, strzeliliśmy fotę, tu możecie zobaczyć. Trochę się pośmialiśmy, naprawdę, fajna kobitka z niej - zdradził.

"Mistrz drugiego planu" po meczu miał także okazję spotkać Roberta Lewandowskiego, z którym również zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. Piłkarz dał mu także autograf.

No i już miałem wracać, ale nagle patrzę, a tam idzie Robert Dziewiąty Wielki. No i sobie myślę, nie no, ja sobie z Robsonem foty nie strzelę? (...) No i podbijam do niego, robimy sobie fotę, tu macie foteczkę. Jeszcze autograf mi się udało ogarnąć. Tak że koszuleczka idzie zaraz w ramkę i na ścianę ją wieszam. Widziałem tam w komentarzach, ktoś był czujny i proponował, żeby dali mi koszulkę "Lewcia", ale na szczęście miałem swoją, więc wystarczy. Naprawdę Robson i Ania za*ebiści ziomusie, polecam tych allegrowiczów - zakończył użytkownik.

Niezła historia?

