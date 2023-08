Mistrz olimpijski krótko i na temat w sprawie Roberta Karasia: "TO PÓŁGŁÓWEK! Bronią go inne półgłówki"

Świat sportu kolejny dzień żyje widowiskową kompromitacją, którą sam na siebie sprowadził Robert Karaś . Sportowiec, jeszcze chwilę temu wyniesiony pod niebiosa za triumf w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii, dziś rozliczany jest za korzystanie z dopingu. Próbując ratować resztki swojej reputacji, Karaś przedstawił na Instagramie wyniki badania wariografem, które nie wiadomo w sumie, co miałyby udowodnić, i do tego jeszcze udzielił wywiadu Kanałowi Sportowemu. W sieci zapanował konsensus, co do tego, że tym ruchem Karaś sam sobie strzelił w kolano. Delikatnie bowiem mówiąc, nie najlepiej wypadł podczas dwugodzinnej rozmowy .

Szymon Ziółkowski w mocnych słowach o Robercie Karasiu

Użyję mocnych słów, ale takich trzeba. To półgłówek. Jego wystąpienie w "Kanale Sportowym" można określić słowem "kompromitacja". Żenada i dramat. Mieliśmy do czynienia z iniekcją domięśniową środkiem zabronionym. On wyraził na to zgodę. Dla mnie to abstrakcja. Broni go cała masa... półgłówków. Nikt normalny, uprawiający sport olimpijski go nie broni. Dostaje wsparcie od celebrytów. Niezbyt poważnych osobistości. Doping jest niedopuszczalny.