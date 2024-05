Mistrzyni olimpijska przełamuje tabu!

A konkretnie robi to Natalia Kaczmarek - sprinterka, rekordzistka Polski w biegu na 400 m, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska, a teraz także ambasadorka Always. Przełamuje bariery nie tylko swoimi wynikami, ale i otwartością w dyskusji na temat miesiączki w sporcie. I właśnie - miesiączki, a nie TYCH dni!

Jak sama mówi:

- Otwarta rozmowa na temat menstruacji jest niezbędna, aby przełamać tabu i wesprzeć młode sportsmenki w realizowaniu ich marzeń. Dzięki inicjatywie Always mogę dzielić się własnymi doświadczeniami i pokazać, że miesiączka nie musi być barierą w drodze do sukcesu. Wierzę, że razem możemy stworzyć bardziej wspierające środowisko dla każdej dziewczyny uprawiającej sport.

Okazją do tej rozmowy stają się tegoroczne Igrzyska Olimpijskie, których Always jest oficjalnym partnerem. Ale to nie jedyny powód, dla którego akcja "To Nowy Okres" rusza właśnie teraz… Równo 100 lat temu kobiety po praz pierwszy zaczęły swoją olimpijską przygodę i po raz pierwszy rywalizowały w ramach Igrzysk. Nic zatem dziwnego, że stulecie od przełamania tej bariery najlepiej upamiętnić poradzeniem sobie z kolejną!

A o tym, że jest z czym sobie radzić, mówią wyniki badania przeprowadzonego przez markę, które komentuje psycholożka sportowa, Paulina Danielak:

- Menstruacja w sporcie nadal jest tematem tabu. Z badań przeprowadzonych przez markę Always wynika, iż 77 proc. Polek uprawiających sport zgłasza, że miesiączka i potrzeby kobiet z nią związane nie są uwzględniane w środowisku sportowym, a 75 proc. sportowczyń mówi, że okres nie pozwala im się skupić na treningach. Otwarty dialog na temat zdrowia menstruacyjnego w przestrzeni publicznej pozwala kobietom i dziewczętom lepiej rozumieć potrzeby własnego ciała i respektować je. To zaś może przełożyć się na lepsze zarządzanie swoim treningiem i osiągnięciami sportowymi, ale także wspierać wzrost świadomości wśród kadry trenerskiej. W dalszej perspektywie może to wpływać na zwiększenie u sportsmenek poczucia sprawstwa czy wzrost pewności siebie. W obliczu konsekwencji, jakie brak edukacji menstruacyjnej niesie ze sobą w kontekście sportu, ale też zdrowia fizycznego i psychicznego, rzetelne wsparcie jest niezbędne, aby młode sportsmenki mogły w pełni rozwijać swój potencjał.

I tej zmianie ma służyć kampania "To Nowy Okres". Always, wykorzystując swoje ponad 35-letnie doświadczenie we wspieraniu dziewcząt i kobiet oraz możliwości, jakie daje im współpraca z organizatorami Igrzysk Olimpijskich, rozpoczyna nową erę. Erę, w której miesiączka w sporcie przestanie być tabu czy tematem żartów z męskiej szatni, a lęk przed nią przestanie być postrzegany jako "babskie fanaberie". Erę, w której fizjologia kobiet nie będzie stała na przeszkodzie w osiąganiu jak najlepszych wyników, a samo środowisko sportowe otworzy się na dialog z młodymi sportsmenkami.

Krótko mówiąc - erę, której kibicujemy z całego serca… Tak, jak będziemy kibicować Natalii w Paryżu!

Płatna współpraca z Procter & Gamble

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.