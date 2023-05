Młodsza siostra Madeleine McCann po raz pierwszy zabrała głos!

Zaginięcie Madeleine McCann to jedna z najbardziej kontrowersyjnych zagadek kryminalnych ostatnich kilkunastu lat. Dziewczynka została porwana w maju 2007 roku podczas rodzinnych wakacji w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Do tej pory nie ustalono, co dokładnie wydarzyło się feralnego dnia.

Młodsza siostra Madeleine McCann przerwała milczenie

To miłe, że wszyscy są tutaj, chociaż okazja jest smutna - zwróciła się do zgromadzonych.

Amelie ma brata bliźniaka, Seana. Chłopak woli jednak pozostać anonimowy, dlatego nie wziął udziału w spotkaniu. Rodziców Medeleine wspierała za to przyjaciółka, która 16 lat temu wypoczywała razem z nimi w Portugalii. Fiona Payne przeczytała wiersz "Hope is the thing with feathers" Emily Dickinson