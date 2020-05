MŁODZIEŻOWA Agnieszka Woźniak-Starak przemierza stołeczne ulice na rowerze (ZDJĘCIA)

W sierpniu minionego roku światem show biznesu wstrząsnęła informacja o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Tragedia ta przede wszystkim przewróciła jednak do góry nogami życie jego żony. Choć pogrążona w żałobie Agnieszka Woźniak-Starak na kilka miesięcy całkowicie wycofała się z życia publicznego, powoli wraca do normalności. Dziennikarka znów działa zawodowo, a paparazzi regularnie przyłapują ją w drodze do pracy.