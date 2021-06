Młodzieżowa Madonna przybywa do klubu z OBNAŻONYM BIUSTEM (ZDJĘCIA)

@@@@@ 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a kto może się pogodzić z przemijaniem????? NIKT! jak się ma 20 lat to inne myślenie a tu szybko zleci i już 70 lat na karku....nie ma co się dziwić celebrytkom że naciągają twarze patrzą w lustro a tam zmarszczki to trudne dla nich kondycja nie ta sama a kazdy się zestarzeje niestety kiedś starzy byli juz ludzie ok 30-40 teraz to naszczęscie jeszcze cąłkiem młodzi dopiero ok 50-60 zaczyna się starość którą odczuć mozna i godzić z tym ciężko