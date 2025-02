Młodzieżowy Kuba Wojewódzki w bluzie za prawie 4 tysiące złotych rozbija się po mieście jadowicie zielonym lamborghini za 2 MILIONY

Kuba Wojewódzki często widywany jest w Warszawie w swoim luksusowym Ferrari 488 Pista Spider. To auto, które nie tylko przyciąga wzrok wyjątkowymi złotymi felgami i ciemnoniebieskim lakierem, ale także robi wrażenie osiągami dzięki mocy 720 KM.

Wojewódzki zainwestował również w najnowszy model SUV-a Rolls-Royce Cullinan, uznawany za najbardziej luksusowy i najdroższy SUV na świecie. Kosztuje on około 1,3 mln zł, co czyni go prawdziwym klejnotem motoryzacyjnym w garażu Kuby. W jego pokaźnej kolekcji znajduje się także wart milion złotych bentley, którym celebryta zabrał ostatnio na randkę tajemniczą blondynkę.