Młodziutka Michelle Pfeiffer ZACHWYCA w roli Kobiety Kota na nowo odkrytym nagraniu z 1992 roku (WIDEO)

Lata 80 i 90 - Wtedy to były piękne, pociągające a przede wszystkim świetne aktorki (Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Sharon Stone, Kathleen Turner, Geena Davis) - a obecnie? Poza Alicią Vikander i Margot Robbie to nie ma w sumie żadnej, która by olśniewała i miała w sobie to coś... ech...