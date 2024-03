Modelka ODRZUCIŁA ZALOTY Leonardo DiCaprio: "NIE CAŁUJE NAJLEPIEJ"

Modelka odmówiła Leonardo DiCaprio. "Nie całuje najlepiej"

Jak wspomina Hieke, ich wzrok spotkał się, gdy ujrzała go siedzącego w czarnej bluzie z kapturem i czapce z daszkiem. 22-letnia modelka wyraźnie wpadła "w oko" aktorowi, o czym dobitnie świadczył fakt, że poprosił on swojego menadżera, aby zaprosił Holenderkę do stolika. Konings skorzystała z zaproszenia i dosiadła się do gwiazdora, a uprzejma wymiana zdań, które wymienili, niespodziewanie przerodziła się w pocałunek. W wywiadzie z magazynem 22-latka przyznała bez owijania w bawełnę, że nie jest pod wielkim wrażeniem "umiejętności" DiCaprio.

Był bardzo zszokowany - stwierdziła. Oczywiście, że nie był do tego [odmów propozycji - przyp. red.] przyzwyczajony. Kiedy powiedziałam, że nie znam go wystarczająco dobrze, odpowiedział słodko. "Szanuję to." Odwrócił się do innej dziewczyny i zabrał ją do domu.