Monica Bellucci i Tim Burton są parą! Zakochanych PO RAZ PIERWSZY sfotografowano na romantycznym spacerze (NAJNOWSZE ZDJĘCIA)

Mańka 15 min. temu

Choćby nie wiem jak sławni byli to jednak smutny widok. Piękna kobieta a na starość życie układa na nowo. Podziwiam ludzi którzy przeżyli ze sobą całe życie. To jest wyczyn. Kiedyś to była norma, a teraz wmawia się ludziom, że są niezależni, wyzwoleni. Napuszcza na siebie na każdym kroku. A przecież w miłości jest raz lepiej raz gorzej. Sztuką jest to przezwyciężyć. Zwłaszcza dla dobra dzieci.