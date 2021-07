Monika Chwajoł z "Królowych życia" przyznaje się do OPERACJI BIUSTU i zdradza: "Reszta ciała to magiczna metoda: NIE ŻREĆ"

Monika Chwajoł coraz wyraźniej zabiega o zainteresowanie prasy plotkarskiej. Niegdysiejsza gwiazda "Królowych życia" przebiła się do mainstreamu dzięki luksusowej komunii córki i osobliwej stylizacji, którą się wtedy pochwaliła. Dziś chętnie dzieli się ze światem swoimi poczynaniami na Instagramie.

Medialne zainteresowanie wokół Moniki Chwajoł z "Królowych życia" daje jej natomiast paliwo do promowania nowych projektów, które promuje na każdym kroku. Celebrytka już od jakiegoś czasu próbuje się przebić w nurcie disco polo i robi co może, aby zainteresować tym wielotysięczną rzeszę fanów w sieci.

Jest pani piękną kobietą, bez urazy oraz złośliwości, ale to zdjęcie pani pupci jest bardzo zniekształcone. Chodzi o lewą stronę, a tak poza tym nic dodać, nic ująć - napisała internautka.

Niestety nie używam Photoshopa do mojego ciała. Wystawiłam tyłeczek na bok i do tyłu - pouczyła ją celebrytka.

Co ciekawe, zebrało jej się też na wyznanie dotyczące tego, co w jej ciele jest "poprawione". Chwajoł twierdzi, że miała tylko jedną operację i zdradziła, jaki ma patent na to, aby dbać o figurę.