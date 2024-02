Monika Goździalska miała zostać uderzona na pokładzie samolotu. Wizz Air wydał oświadczenie: "Nie było widać żadnych obrażeń"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gożdzialska zachowała się w "swoim stylu"czyli zrobiła gównoburzę.Po pierwsze pokazała fragment filmiku który nie odzwierciedla całości zajścia.A zatem , komunikat personelu był jasny "w trakcie startu proszę o wyłączenie telefonów , laptopów " Czego Ona nie zrozumiała??? Kto lata ten wie że zawsze jest zakaz urzywania sprzętu podczas startu i lądowania.Potem w trakcie lotu można sprzęt włączyć i robić co się chce oczywiście w trybie samolotowym.KONIEC KROPKA .Pan zwrócił jej uwagę i poprosił aby telefon wyłaczyła .Reakcja była taka że zaczęła drzeć się , dyskutować ,mało tego nagrywała gościa bez jego zgody on jej nie uderzył, ona uderzyła się sama swoim telefonem bo facet próbował telefon odsunąć od siebie Gożdziskska się wyrywała i dostała nie " z liścia" tylko uderzyła się telefonem .Żadnych obrażeń nie ma bo nie ma po czym , zwykłe zaczerwienienie ktore zginęło po paru godzinach.Dostało się stewardessom , wzywała policję , była jedna wielka awantura.Ludzie nie reagowali bo kojarzą babę , ona groziła pozwem a nikt nie chciał problemów o nic.!!!!.Koniec taki Policja po wylądowaniu na pana czekała jak na kryminalistę.To jest dno to co zrobiła , przypisywać i robić z siebie ofiarę przemocy !!!!.Kim Ona jest , zakaz obowiązuje wszystkich , czy zbawiło by ją 10 minut bez telefonu , miała 4, 5 godziny na pracę On -line podczas lotu.Chłopa będzie ciągać po Sądach , Od Lini żądać odszkodowannia za niestosowne zachowanie personelu.Wstyd .W programie TV dziewczyny miały ją za pieniaczkę a ona kreowała się za wyzwoloną i szczerą kobietę ."Szydło wyszło z worka " Zero klasy ,dekiel odbił kompletnie.