Monika Goździalska ostro o Katarzynie Cichopek : "Nie byłam w stanie jej oglądać. NIE LUBIĘ takich ludzi"

Znajoma 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Chyba najbardziej zenujaca hipokrytka polskiego instagramu.Niedawno zostawila meza dla swojego ex. Wczesniej jak ten ex ja porobil to szybko znalazla sobie meza z Gorzowa. Jak jej sie maz znudzil to zaczela go porabiac z tym samym ex. Co innego mowi a co innego robi. Krzykliwa, prosta, cale zycie wpatrzona w czyjes pieniadze. Kreuje sie kompletnie na kogos innego niz jest.