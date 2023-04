Monika Goździalska wspomina bajkowe zaręczyny: "Mój partner klęczał w Gorzowie. Wypiłam pół butelki Maryjki" (WIDEO)

Monika Goździalska bez wątpienia należy do najbardziej kolorowych postaci, które regularnie przewijają się przez polski show biznes. Aspirująca gwiazda na co dzień mieszka w słonecznej Hiszpanii i odrobinę tego słońca za każdym razem udaje jej się przemycić na ponure warszawskie ścianki. Tym razem przy okazji premiery najnowszej linii biżuterii ZoZo Godździalska wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem, jak wyglądały jej ostatnie zaręczyny oraz jakie ma plany co do ślubu.

Monika Goździalska zdradza, jak wyglądały jej zaręczyny

Jak do tego doszło, to sama nie wiem. Śmieję się, że mój tata z góry mi zesłał miłość. To się stało tak szybko, że ja sama nie ogarniam. Mój partner klęczał ostatnio na ulicy w Gorzowie i zapytał mnie, czy za niego wyjdę za mąż. Ja stałam i prawie zasłabłam. Spadł mi cukier. Nie wiedziałam, co mam mówić. (…) Potem, jak ja nie piję alkoholu, to wypiłam pół butelki wina z Żabki z Maryjką. Bo ono jest najsłodsze. Ale było za***iście.