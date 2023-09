Monika Kociołek nie mogła powstrzymać łez. Youtuberka ma wojnę z... sąsiadką: "Zaczęła DRZEĆ JAPĘ" (WIDEO)

Zapłakana Monika Kociołek zwierza się fanom. Wszystko przez sąsiadkę

Monika Kociołek cała we łzach relacjonuje sprzeczkę z sąsiadką

Od początku, gdy się tu wprowadziliśmy, to ludzie są dla nas niemili i na nas dają jakieś skargi, które są w ogóle z d*py. Słuchajcie, sytuacja wyglądała tak, że zamówiłam sobie jedzonko, wyszłam po nie i sąsiadka się na mnie drze, że mam w końcu podawać dobry adres, bo dzwonią jej do domu. A ja podaję dobry adres (...) i mówię jej, że to nie jest moja wina, że kurierzy dzwonią pod inne numery i się mylą. Ona zaczęła drzeć na dostawcę japę, po prostu tragicznie. I ja mówię jej, że to nie jest wina tego pana w ogóle, a ona do mnie znowu zaczyna się pruć, że mam ją przeprosić, Ja ją przeprosiłam, a ona "no to tyle" i zamknęła drzwi - podsumowała gorzko Monika Kociołek.