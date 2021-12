Monika Miller dementuje plotki o stanie zdrowia: "Nie jest to COVID, HIV ani rak"

Wróciłam do domu. Jestem pod opieką specjalistów. Dziękuję bardzo raz jeszcze za wszystkie wiadomości pełne wsparcia. Czułam ogromne wsparcie, czytając te setki wiadomości. Dużej części jeszcze nie odpisałam, ale obiecuję, że zrobię to. Dementuję też niektóre plotki. Nie jest to COVID, HIV ani rak. Czekam na ostateczną diagnozę lekarzy - zaczęła.

Trochę wpadłam we własną pułapkę - zdradziła. Chciałam, żeby moi fani i osoby, które wspierają mnie na co dzień i w zdrowiu, i chorobie wiedziały, co u mnie, bo to się według mnie im należy. Nagrywając filmiki ze szpitalnego łóżka, byłam sobą. Taka już jestem, ale kolejny raz za swoją naiwność płacę. Nie planuję jednak promować się na swojej chorobie i nigdy mi to nie przyszło do głowy. Wielokrotnie pisałam tutaj, że chciałabym, żeby ludzie na IG nie udawali, że jest u nich tylko super. U nikogo nie jest tylko dobrze. Moje intencje zostały jednak inaczej odebrane. Ten post jest ostatnią moją publiczną wypowiedzią w tym temacie. Dużo zdrowia dla wszystkich - podsumowała.