Monika Mrozowska dalej tłumaczy, skąd ma "tyle kasy" na podróże. Podała kwotę ALIMENTÓW! "Takie teksty mnie wku*wiają"

To właśnie w mediach społecznościowych doszło do ostatniego spięcia aktorki z "fanką". Pod zdjęciem Mrozowskiej z wakacji na Krecie pojawił się mało wysublimowany komentarz z pytaniem o to, skąd "tyle kasy na te wszystkie podróże". Serialowa Majka odpisała krótko, że po prostu pracuje i dlatego stać ją na wyjazdy z dziećmi i nie tylko.

Monika Mrozowska kontynuuje odpowiedź na pytanie o "kasę"

"Lubię pani zdjęcia z dziećmi i bez. Ale skąd tyle kasy na te wszystkie podróże?". Taki komentarz pojawił się pod moim wczorajszym zdjęciem. Coś jest takiego we mnie, że cały czas mnie takie teksty dotykają. A w sumie, to chyba nawet wku*wiają. Jestem samodzielną matką z 4 dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto [...] Pracuję, czasami bardzo ciężko, od 25 lat. [...] Pracuję, bo sprawia mi to przyjemność. Pracuję, bo jest sporo rzeczy, w których jestem bardzo dobra. Pracuję , płacę podatki i nie płaczę, że muszę to robić. Pracuję, bo lubię sprawiać sobie i moim bliskim przyjemność, a przede wszystkim mam cholernie wysokie poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za moje dzieci. I mam obowiązek dać im poczucie bezpieczeństwa, póki nie staną się dorosłe - czytamy.