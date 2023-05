Monika Mrozowska ma czwórkę dzieci z trzema ojcami: "Model rodziny, w którym żyję, nie jest dla każdego"

Monika Mrozowska trafiła do świata mediów już jako dziecko, przyczyniła się do tego rola w serialu "Rodzina zastępcza". Ostatnimi czasy gościnnie pojawia się w programach telewizyjnych, a większość jej obecnej pracy dotyczy mediów społecznościowych. Aktorka doczekała się czwórki dzieci, z trzema partnerami. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o krytyce jaka spotkała ją w życiu .

Monika Mrozowska była krytykowana przez lekarzy w szpitalu

Monika Mrozowska padła ofiarą hejtu przez cesarskie cięcie

W przypadku ostatniej ciąży pojawił się natomiast kolejny powód do krytykanckich opinii. Mianowicie chodziło o to, że trójkę moich dzieci urodziłam za pomocą cesarskiego cięcia [...] Pojawiło się wiele komentarzy, że skoro tak ryzykuję "swoim i dziecka życiem", jestem skończoną idiotką, że się na to decyduję. Tyle że żadna z tych pań "dobrych rad" nie poszła po rozum do głowy i nie zastanowiła się nad tym, że okoliczności są różne - tłumaczy aktorka.