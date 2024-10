Monika Mrozowska mówi o samodzielnym macierzyństwie i relacjach z ojcem najmłodszego syna: "Czasem czuję osamotnienie"

Monika Mrozowska o podziale opieki nad najmłodszym synem

Mamy układ pół na pół z tatą Lucka. On tyle samo czasu spędza ze mną, co ze swoim tatą. Jest jeszcze babcia, która jest babcią od strony też taty, z którą ja, dzięki Bogu, mam super relacje. To pokazuje, że można się dogadać ponad tymi podziałami. Jeżeli przestaniemy myśleć w bardzo staromodny sposób i wyjdziemy poza schemat, a to jest 74-letnia pani Tereska, to fiksując się na tym, że nie można się dogadać, to kto by na tym stracił? Wnuk. Na pewno też bym na tym straciła, bo nie miałabym fenomenalnego wsparcia w jej postaci, a z drugiej strony to też nie robi krzywdy ojcu Lucka. Widziałam, że na początku to było bardzo dla niego trudne, żeby to poukładać, bo to była dosyć niespotykana sytuacja. Lucek w styczniu kończy cztery lata i to działa, więc róbmy wszystko, żeby jemu było jak najlepiej i nie musimy go wychowywać w tych stereotypach - podsumowała.