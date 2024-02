Monika Mrozowska pokazała zdjęcie z BUDOWY DOMU. Fanka porównała ją do Judyty. Odpowiedziała: "Bardzo dobrze panowie zapie*dalają!" (FOTO)

ZWYCZAJNA JA 44 min. temu zgłoś do moderacji 38 1 Odpowiedz

Jak słyszę, że ktoś żyje z alimentów i 800 + to się zastanawiam, jak bardzo wrodzona zazdrość może człowieka niszczyć od środka. Mam jedno dziecko, alimenty to 300zł + 800 +. Gdybym nie zapier..... to nawet na czynsz w mieszkaniu by nie starczyło, bo jest wyższy niż te 2 dochody wyżej wymienione. Łączne rachunki to koszt ok 2500 zł miesięcznie. A jeszcze trzeba coś jeść i się ubrać, umyć itd. Nie zazdrośćcie ludzie, tylko żyjcie własnym życiem i to tak, żebyście byli szczęśliwi.