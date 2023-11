Monika Mrozowska pozuje w toalecie u boku Filipa z "Rodziny zastępczej"! Jak dziś wygląda Sergiusz Żymełka? Fanka: "Nie poznałam go" (FOTO)

Monika Mrozowska , która wcielała się w postać Majki, nie ukrywa, że nadal utrzymuje kontakt z Aleksandrą Szwed oraz Misheel Jargalsaikhan . Wszystkie serialowe siostry związały swoją przyszłość z show-biznesem. Inaczej potoczyły się losy synów Kwiatkowskich. Choć Aleksander Ihnatowicz zasłynął dzięki roli Romka, to zrezygnował z kariery aktorskiej i obecnie zajmuje się programowaniem. Natomiast Sergiusz Żymełka , który wcielał się w postać Filipa, podjął pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie.

Jak dziś wygląda Sergiusz Żymełka, który grał Filipa w "Rodzinie zastępczej"?

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci z sentymentem wrócili myślami do czasu emisji "Rodziny zastępczej".

O matko, musiałam się dobrze przyjrzeć, żeby rozpoznać małego Fifiego; Nie poznałam go, a serial oglądałam z wielką miłością; Fifi! Troszkę wyrósł braciszek; "Rodzina zastępcza: reunion" - coś, czego potrzebuje ten umęczony naród; Uwielbiam was! Nie opuściłem żadnego odcinka!; Niczym 20 lat temu, aż się miło was ogląda razem - czytamy w komentarzach.