Monika Olejnik chciała "wsadzić do więzienia" Roberta Kupisza. Powód zaskakuje

Monka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie zabieracie się za komentowanie a nie znacie podstaw czytania ze zrozumieniem🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️potem się dziwią że mamy niedouczone społeczeństwo. Ratownik zaimponował mi SWOJĄ WIEDZĄ, ZACHOWANIEM STOICKIEGO SPOKOJU, INTELIGENCJĄ. Jeśli chodzi o tatuaże to zazwyczaj ludzie robią to bo chcą zwrócić na siebie uwagę, chcą być brani bardzo serio. Jeśli chodzi o tatuaże to ja jestem anty koniec i kropka. Nigdzie nie napisałam że ratownik chciał mi się spodobać czy zaimponować mi bo akurat była masa ludzi więc???,zanim zaczniesz pisać farmazony to się lepiej dwa razy zastanów o ile wiesz jak się używa własnego mózgu i do czego on służy.