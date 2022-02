Monika Olejnik chłodno o wokalnych umiejętnościach Julii Wieniawy (WIDEO)

Takinie 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ładnie odpowiedziała.Nie doszukiwałabym się w tym podtekstów. Jednakowoż nie zachwycała mnie nigdy Lipnicka.Nosowska,Bartosiewicz,Chylińska to było/jest wielkie trio.Anita nie moja bajka,ale co kto lubi.Wieniawa robi sobie krzywdę repertuarem.Ma ladny głos,lecz obawiam się że to za mało.Glos ma być rozpoznawalny ,niekoniecznie gładki, do tego mnóstwo innych czynników które wpływają na wielkość wokalistki.Wybroni się jeżeli będzie miała na siebie pomysł odpowiadający warunkom.Zobaczymy...