Monika Olejnik gorzko o grze polskich piłkarzy: "Jestem ROZCZAROWANA". Wspomniała o Szczęsnym i Lewandowskim

Za nami mecz Polski z Austrią, który niestety zakończył się porażką naszej drużyny. Choć na drugie spotkanie biało-czerwonych w ramach Euro 2024 kibice patrzyli z nadzieją, to szanse na awans mamy już niestety niewielkie. Niektóre znane osobistości wybrały się nawet do Berlina, aby kibicować naszym na miejscu.

Monika Olejnik ocenia mecz Polska-Austria. Zwraca uwagę na organizację

Radość trwała tylko chwilę, niestety za krótko! Jestem rozczarowana powolnym myśleniem na boisku naszych chłopaków, ich grą, brakiem fantazji . Austriacy fantastycznie biegali - tak, że zabiegali Polaków. Trener Probierz wyglądał lepiej od swojej taktyki na mecz! Podziwiam Wojtka Szczęsnego i Piotrka Zielińskiego, to poziom światowy. Szkoda, że byli samotni. Robert Lewandowski zasługuje na szacunek, szkoda, że nie grał od początku. Zalewski wychował się w Italii i to widać, że na boisku myśli inaczej, piękniej, kreatywnie. Urbański grał za krótko - ocenia.

No cóż, organizacja meczu w Berlinie była fatalna. To cud, że nie doszło do tragedii. Tysiące ludzi zamkniętych przed wejściem na stadion bez możliwości wyjścia. Organizatorom zabrakło odpowiedzialności. To było niebezpieczne!