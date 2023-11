Monika Olejnik krytycznie o nowym rządzie Mateusza Morawieckiego: "KOMPLETNE ODKLEJENIE" (FOTO)

Mia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tym wyborem to się nasz Mateusz pogrążył , co za beznadzieja , oprócz dwóch trzech nazwisk które możemy akceptować , reszta to po prostu śmiech na sali , jakaś kpina z nas wszystkich , dno farsa 😳🫣😂😡