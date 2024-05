Monika Olejnik opublikowała zdjęcie ze szpitala. Wyznała, że przeszła operację: "Usłyszałam diagnozę - NOWOTWÓR PIERSI"

W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania. Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę. Kochani, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły ostatnio - wyznała dziennikarka TVN.