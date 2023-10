Monika Olejnik świętuje 26. urodziny TVN-u i rozprawia o mediach. "WSPÓŁTWORZYMY DEMOKRACJĘ"

Monika Olejnik to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. Gwiazda od lat zawodowo związana jest z TVN24, a widzowie regularnie mogą podziwiać ją w kolejnych wydaniach "Kropki nad i". 67-latka przez lata występów na rodzimych ekranach zapisała się w świadomości Polaków za sprawą bezkompromisowości oraz ciętego języka, które umiejętnie wykorzystuje w rozmowach z przedstawicielami polskiej sceny politycznej. Widzowie z pewnością niezmiennie kojarzą także Olejnik z zamiłowania do nietuzinkowych stylizacji, które często zwracają także uwagę rodzimych fotoreporterów.

Monika Olejnik świętuje urodziny TVN-u. Zamieściła wpis o mediach

Jak przystało na dziennikarkę z wieloletnim stażem, Olejnik nie ogranicza medialnej aktywności jedynie do telewizyjnych występów. Dziennikarka na co dzień aktywnie działa na Instagramie i na swoim profilu chętnie dokumentuje wielkie wyjścia oraz dzieli się przemyśleniami na rozmaite tematy. We wtorek Olejnik postanowiła uczcić na swoich profilach w social mediach pewną wyjątkową okazję, a mianowicie 26. urodziny TVN-u. Przypomnijmy, że stacja rozpoczęła nadawanie 3 października 1997 roku i tego samego dnia widzowie mieli okazję obejrzeć pierwsze wydanie "Kropki nad i".