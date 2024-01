Monika Olejnik tańczy "Jezioro łabędzie" na zamarzniętym jeziorze i pociesza Roberta Lewandowskiego: "JESTEŚ LEGENDĄ" (WIDEO)

Prawda 20 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Pycha kroczy przed upadkiem, a RL jest tego najlepszym przykładem. Zarozumiały, zadufany w sobie, z bardzo przerośniętym ego, chciwy, pazerny i butny....Na jego nagrody pracował cały Bayern, bo chłopaki podawali mu na nóżkę, a on zawsze mówił, że to jego ciężka praca, że to on uratował wynik meczu. Jak drużyna przegrywała, to zwalał na kolegów. Teraz wszyscy widzimy dramatyczny upadek zepsutego kopacza. Polacy w końcu powiedzieli DOSYĆ. Teraz czas na Barcelonę....