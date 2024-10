Monika Ordowska chwali się 11-letnią pociechą Amelią. Podobna do mamy?

O Monice Ordowskiej usłyszeliśmy za sprawą głośnego związku z Piotrem Zeltem . Swego czasu Miss Warszawy 2008 udało się rozkochać w sobie aktora, co okazało się dla niej przepustką na salony. Niestety, wielka miłość modelki i "gwiazdy" "13 posterunku" skończyła się w momencie, w którym wyszło na jaw, że wówczas ciężarna Monika potajemnie spotyka się z kolegą po fachu - Rafałem Sieradzkim . Gdy "przyszły tata" dowiedział się o niewierności partnerki, zażądał testów DNA, które jasno wykazały, że nie łączą go z "potomkiem" więzy krwi.

Sielanka u Moniki wciąż trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Ordowska dalej pełnymi garściami czerpie z życia (oraz majątku małżonka), wciąż odhaczając kolejne punkty na swojej liście marzeń do spełnienia. Miesiąc temu Polce dane było eksplorować Nowy Jork w ramach rodzinnej wycieczki, na który jej ukochany nie szczędził grosza. Na miejsce familia poleciała bowiem prywatnym samolotem.