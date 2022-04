Monika Pietrasińska wspomina wpadkę z NAGIM KROCZEM i zdradza, dlaczego wycofała się z show biznesu! (WIDEO)

Monika Pietrasińska w show biznesie zaczęła pojawiać się w związku z porównaniami do Natalii Siwiec i występu w "pamiętnej" produkcji stacji Viva - " Miłość na bogato". Jednak to za sprawą zaprezentowania na ściance nagiego krocza zwróciła na siebie uwagę mediów i internautów.

Teraz już jest tyle młodszych dziewczyn... To wszystko idzie w innym kierunku, niż te dziesięć lat temu. To się tak bardzo zmieniło, że to, co robiłam, na nikim podejrzewam już by wrażenia nie zrobiło - żali się dojrzała Monika, zwracając uwagę, że dziś niewiele trzeba, by stać się celebrytą.