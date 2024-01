Monika Richardson kąśliwie komentuje zdjęcie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z planu "PnŚ". Będzie im przykro?

Większych rewolucji nie doczekało się za to "Pytanie na śniadanie", a i tam pracuje parę osób kojarzonych z poprzednią linią redakcyjną TVP. Wygląda na to, że nie wszystkim podoba się taki selektywny rebranding Telewizji Polskiej.

Monika Richardson wróci do TVP?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaatakowani

Richardson ma chyba duży żal do "Pytania na śniadanie". Ostatnio znów kąśliwie skomentowała to, co dzieje się o poranku w TVP2. Chodzi o zdjęcie na oficjalnym profilu formatu na Instagramie. Widzimy na nim między innymi Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wraz z resztą pracowników. W opisie nawiązali do kultowego zdjęcia sprzed dekady.