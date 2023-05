Monika Richardson kupiła synowi mieszkanie w zabytkowej kamienicy za GOTÓWKĘ. Zdradziła, skąd miała taką kwotę

Rwa 23 min. temu zgłoś do moderacji 31 6 Odpowiedz

Jak wzięła 20 lat temu kredyt na milion we frankach , a sąd kazał bankowi jej oddać 3 miliony to miała. Ona wzięła niski kredyt we frankach, a my wysokooprocemtowany w złotówkach, my dalej spłacamy , a ona jakby wzięła pożyczkę na zero procent. Oczywiście bank nie straci bo sobie odbije na innych. Frankowicze To złodzieje, pamiętajcie kto dostał takie kredyty, nie prości ludzie, ale gwiazdy z telewizji, menadżerowie, biznesmeni a teraz grają idiotów że nie wiedzieli na co się piszą i co podpisują.